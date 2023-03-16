Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin eseri yıkıldı

Son dönemde Ukrayna'nın Borodyanka kentinde ortaya çıkan duvar resimleriyle gündeme gelen gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin yeni bir sanat eseri ortaya çıktı. Kimliği bilinmeyen sanatçı, sosyal medya hesabında yeni eserini paylaştı.



İngiltere'nin kırsal kesiminde 500 yıllık olduğu düşünülen bir çiftlik evinde ortaya çıkan ve "Morning Has Broken" adını taşıyan eserde, demir perdeleri örten bir çocuk ve kedi görülüyor.