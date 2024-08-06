Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı

Sanat eseri, Londra'daki Richmond'da Kew Köprüsü yakınlarındaki bir binanın yan tarafında belirdi. Banksy, keçiyi işaret etmek için ise gerçek bir kamera kullandı.

SANATÇI NE ANLATMAK İSTİYOR?



Sosyal medya kullanıcıları ise yeni sanat eserini yorumlarken "Kamera düşen kayalara bakıyor, düşmelerine neden olan şeye değil. Keçiler dar yerlere tırmanmaya alışmıştır, bu yüzden tehlikede değil, ancak kameranın görüşü tam olarak her şeyi yansıtmıyor. Bu yüzden haberlerin, bir görüş oluşturmadan önce bağlama ihtiyaç duyduğunu anlama ihtiyacına atıfta bulunduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise "İnsanlar, tüm doğa tehlikedeyken kamera olan biteni izliyor. Yaşamın (doğanın) gidebileceği başka bir yer yok. Bunu biz yaptık. Yine de kendimizi sorumlu olmaktan veya empati kurmaktan uzaklaştırdık" diye yazdı.