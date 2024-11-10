Gladyatör 2 daha vizyona girmeden yeni bir proje için anlaştılar

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor. Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" için geri sayım başladı.

15 Kasım'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin yönetmeni Ridley Scott, film daha vizyona girmeden yeni projesi için hazırlıklara başladı.

Yönetmenin yeni filmi "The Dog Stars" adını taşıyor. Scott, yeni filminde de Paul Mescal ile çalışacak.