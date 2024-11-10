Gladyatör 2 daha vizyona girmeden yeni bir proje için anlaştılar
Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanan Gladyatör 2 için geri sayım devam ediyor. Scott, filmin başrol oyuncusu Paul Mescal ile başka bir projede yeniden bir araya geliyor.
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor. Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" için geri sayım başladı.
15 Kasım'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin yönetmeni Ridley Scott, film daha vizyona girmeden yeni projesi için hazırlıklara başladı.
Yönetmenin yeni filmi "The Dog Stars" adını taşıyor. Scott, yeni filminde de Paul Mescal ile çalışacak.
Scott, Peter Heller'ın gerilim romanından uyarlayacağı filmi hayata geçirmek için Steve Asbell ve 20th Century Studios ile anlaştı.
Film, yakın gelecekte ismi bilinmeyen bir salgının olduğu bir dönemde, terk edilmiş bir Colorado hava üssünde, köpeği ve eski bir denizciyle yalnız bir hayat yaşayan sivil bir pilotun hikayesini konu alıyor.
GLADYATÖR 2 HAKKINDA
Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor. İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak
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