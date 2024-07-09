Gladyatör 2 filminin afişi yayınlandı

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor. İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak.
Filmden ilk afiş paylaşıldı.
"Gladyatör 2" filminin kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor.
İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat verecek.
Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor.
GLADYATÖR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
David Scarpa tarafından kaleme alınan filmin bütçesinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu biliniyor. Filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor. Film, General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak.
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