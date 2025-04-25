Gladyatör 2 yıldızı Paul Mescal, Hamnet filminde rol alacak

Nomadland (2020) filmiyle Oscar kazanan Chloe Zhao'nun yeni projesi belli oldu. Zhao, Hamnet filminin yönetmen koltuğunda oturacak. Variety'nin haberine göre, filmde başrolleri Paul Mescal ve Jessie Buckley paylaşacak.



Focus Features imzalı filmin 12 Aralık'ta vizyona gireceği açıklandı. Maggie O'Farrell'in 2020 tarihli romanından uyarlanan Hamnet, "Hamlet" eserinin yaratılışına ilham veren güçlü aşk hikayesini anlatıyor.



Paul Mescal ve Jessie Buckley filmde William Shakespeare ve eşi Agnes'i canlandırırken, Joe Alwyn Bartholomew'u, Jacobi Jupe ise Hamnet'i canlandıracak.

Buckley, Maggie Gyllenhaal imzalı The Bride! filminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mescal ise A Streetcar Named Desire adlı oyunda rol alıyor. Oyuncu, Beatles filmlerinde ise Paul McCartney'ye hayat verecek.