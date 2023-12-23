Gladyatör 2'de rol alacak mı? Djimon Hounsou açıkladı

Ridley Scott imzalı ödüllü Gladyatör filmi, 23 yıl sonra yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk filmde "Juba" rolünü oynayan Djimon Hounsou, çekimleri devam eden "Gladyatör 2"de rol alıp almayacağı konusuna açıklık getirdi.

Gladyatör 2'de rol alacak mı? Djimon Hounsou açıkladı

12 dalda aday gösterildiği Oscar'da "En İyi " dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı "Gladyatör" filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor.

IMDb'nin En İyi 250 Film listesinde 36. sırada yer Gladyatör filminin devamında Paul Mescal başrolde yer alacak.

Kadrosunda Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Pedro Pascal gibi yıldız isimler yer aldığı "Gladyatör 2"de yer alıp almayacağı kesinleşmeyen Djimon Hounsou, konuyla ilgili son noktayı koydu.

Gladyatör 2'de rol alacak mı? Djimon Hounsou açıkladı - 1

İKİNCİ FİLMDE ROL ALMAYACAK

Gladyatör'de hayatta kalan karakterlerden biri olan "Juba"yı canlandıran Djimon Hounsou, BroBible'a verdiği röportajda; devam filminde rolünü yeniden canlandırmayacağını açıkladı.

Hounsou, konuyla ilgili "Dürüst olmak gerekirse, hayır. Bu olayın ortaya çıkış şekli tamamen kazaydı. Ben de filmin bir parçası olacaktım. Koşullar farklı bir şey olmasını gerektirdi" dedi.

Ridley Scott Gladyatör 2'ye dair yeni detaylar paylaştı

Ridley Scott Gladyatör 2'ye dair yeni detaylar paylaştı

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22 KASIM 2024'TE VİZYONDA

Aylar süren set inşaatının ardından Gladyatör 2'nin çekimleri haziran ayında Fas'ta başlamıştı.

Paramount Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, Paul Mescal'ın Lucilla'nın oğlu Lucius karakterine hayat verdiği "Gladyatör 2" bir aksilik olmazsa 22 Kasım 2024'te vizyona girecek.

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