Gladyatör 2'de rol alacak mı? Djimon Hounsou açıkladı

12 dalda aday gösterildiği Oscar'da "En İyi Film" dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı "Gladyatör" filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor.
IMDb'nin En İyi 250 Film listesinde 36. sırada yer Gladyatör filminin devamında Paul Mescal başrolde yer alacak.
Kadrosunda Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Pedro Pascal gibi yıldız isimler yer aldığı "Gladyatör 2"de yer alıp almayacağı kesinleşmeyen Djimon Hounsou, konuyla ilgili son noktayı koydu.
İKİNCİ FİLMDE ROL ALMAYACAK
Gladyatör'de hayatta kalan karakterlerden biri olan "Juba"yı canlandıran Djimon Hounsou, BroBible'a verdiği röportajda; devam filminde rolünü yeniden canlandırmayacağını açıkladı.
Hounsou, konuyla ilgili "Dürüst olmak gerekirse, hayır. Bu olayın ortaya çıkış şekli tamamen kazaydı. Ben de filmin bir parçası olacaktım. Koşullar farklı bir şey olmasını gerektirdi" dedi.
22 KASIM 2024'TE VİZYONDA
Aylar süren set inşaatının ardından Gladyatör 2'nin çekimleri haziran ayında Fas'ta başlamıştı.
Paramount Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, Paul Mescal'ın Lucilla'nın oğlu Lucius karakterine hayat verdiği "Gladyatör 2" bir aksilik olmazsa 22 Kasım 2024'te vizyona girecek.
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