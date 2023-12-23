Gladyatör 2'de rol alacak mı? Djimon Hounsou açıkladı

İKİNCİ FİLMDE ROL ALMAYACAK

Gladyatör'de hayatta kalan karakterlerden biri olan "Juba"yı canlandıran Djimon Hounsou, BroBible'a verdiği röportajda; devam filminde rolünü yeniden canlandırmayacağını açıkladı.

Hounsou, konuyla ilgili "Dürüst olmak gerekirse, hayır. Bu olayın ortaya çıkış şekli tamamen kazaydı. Ben de filmin bir parçası olacaktım. Koşullar farklı bir şey olmasını gerektirdi" dedi.