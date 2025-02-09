Gladyatör 2'deki performansı çok konuşulmuştu: Denzel Washington'dan Oscar yanıtı
Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları geçtiğimiz ay açıklandı. Gladyatör 2'deki performansıyla adından söz ettiren Denzel Washington, Oscar'a aday gösterilmemişti. Usta oyuncu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
İki Oscar ödüllü Denzel Washington, Gladyatör 2'deki performansıyla eleştirmenlerden tam not almıştı. Hatta usta oyuncunun üçüncü Akademi Ödülü için aday olabileceği öne sürülmüştü.
Ancak Denzel Washington, Gladyatör 2'deki güç simsarı Macrinus rolüyle Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, NAACP Image ve Satellite Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında adaylık kazansa da Oscar'a aday gösterilmemişti.
"AH GERÇEKTEN ÜZÜLDÜM"
Ünlü oyuncu, New York Times'a verdiği röportajda; Ridley Scott'ın uzun zamandır beklenen devam filmiyle Oscar'a aday gösterilmemesi hakkında ne düşündüğü sorusunu yanıtladı.
Washington, "Orada oturup gülümsüyordum ve kendi kendime 'Şuna bak' diyordum: 'Oscar'a aday gösterilmediğin gün Broadway'de Othello üzerinde çalışıyorsun." dedi.
70 yaşındaki Washington, ardından şakayla karışık "Şaka mı bu? Ahh, gerçekten çok üzüldüm!" ifadelerini kullandı.
Denzel Washington, daha önce toplamda 10 kez aday gösterilmiş, 1988 yapımı Zafer (Glory) ve 2002 tarihli İlk Gün'le (Training Day) Oscar kazanmıştı.
Ancak tecrübeli oyuncunun performansı olumlu eleştiriler alsa da Gladyatör 2, yalnızca kostüm tasarımı dalında Akademi adaylığı elde edebildi.
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