Gladyatör 2'deki performansı çok konuşulmuştu: Denzel Washington'dan Oscar yanıtı

İki Oscar ödüllü Denzel Washington, Gladyatör 2'deki performansıyla eleştirmenlerden tam not almıştı. Hatta usta oyuncunun üçüncü Akademi Ödülü için aday olabileceği öne sürülmüştü. Ancak Denzel Washington, Gladyatör 2'deki güç simsarı Macrinus rolüyle Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, NAACP Image ve Satellite Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında adaylık kazansa da Oscar'a aday gösterilmemişti. 2025 OSCAR ADAYLARI İÇİN TIKLAYIN

"AH GERÇEKTEN ÜZÜLDÜM" Ünlü oyuncu, New York Times'a verdiği röportajda; Ridley Scott'ın uzun zamandır beklenen devam filmiyle Oscar'a aday gösterilmemesi hakkında ne düşündüğü sorusunu yanıtladı. Washington, "Orada oturup gülümsüyordum ve kendi kendime 'Şuna bak' diyordum: 'Oscar'a aday gösterilmediğin gün Broadway'de Othello üzerinde çalışıyorsun." dedi. 70 yaşındaki Washington, ardından şakayla karışık "Şaka mı bu? Ahh, gerçekten çok üzüldüm!" ifadelerini kullandı.

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