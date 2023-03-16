Gladyatör 2'nin kadrosuna Barry Keoghan dahil oldu

Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekiyor.

Bu yıl, Martin McDonagh yönetmenliğindeki "The Banshess of Inisherin" ile kariyerinin ilk Oscar adaylığını alan başarılı oyuncu Barry Keoghan, Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna katıldı. Filmin başrolünü ise, yine bu yıl kariyerinin ilk Oscar adaylığını alan Paul Mescal üstleniyor.

Çekimlerin mayısta başlayacağını söyleyen yönetmen Scott, yeni filmin hikayesiyle ilgili ayrıntı vermese de devam filminde Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Commodus’un yeğeni Lucius’un hikayesinin anlatılması bekleniyor. Paul Mescal, ilk filmde İmparator Commodus'un (Joaquin Phoenix) yeğeni olarak seyirci karşısına çıkan Lucius karakterine hayat verecek.

Barry Keoghan'ın ise filmin ana kötü karakteri olarak projeye dahil olduğu ve Roma'yı 209'dan 211'e kadar yöneten Roma İmparatoru Geta'nın, diğer adıyla Publius Septimius Geta'nın kurgusal bir versiyonunu oynayacağı iddia ediliyor.