Gladyatör 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor.

Gladyatör 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Yönetmen Ridley Scott'un 2000'de çektiği ve başrolde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı gişe rekorları kıran "Gladyatör" filminin devamı "Gladyatör II", 15 Kasım'da Türkiye'de beyazperdede olacak.

Filmin yapımcı firması Paramount Pictures ve Türkiye dağıtımcısı UIP Türkiye, "Gladyatör II"nin fragmanını YouTube kanallarında paylaştı. Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık'ta 15 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak filmin ABD ve Kanada'daki vizyon tarihi ise 22 Kasım olarak belirlendi.

Başrollerde Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn ve Fred Hechinger'ın oynadığı filmin yönetmenliğini yine Ridley Scott üstlendi.

, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor.

Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir

Daha vizyona bile girmedi! Gladyatör 3 çekilebilir

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