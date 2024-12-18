Glass Beams 2025'te İstanbul'a gelecek

Avustralyalı Glass Beams grubu, 29 Mayıs 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Glass Beams 2025'te İstanbul'a gelecek

 Avustralyalı Glass Beams grubu, İstanbul'da sahne alacak. Maskeleriyle kimliklerini saklayan, mistik ve sakin bir tarzına sahip topluluk, ürettiği çalışmalarında Doğu ve Batı ruhunu yakalamaya çalışıyor.

Glass Beams, yayınladığı albümlerle çeşitli müzik platformlarında milyonlarca takipçiye ulaştı.​​​​​​​​​​​​​​

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