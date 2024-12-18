Glass Beams 2025'te İstanbul'a gelecek
Avustralyalı Glass Beams grubu, 29 Mayıs 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.
Avustralyalı Glass Beams grubu, İstanbul'da sahne alacak. Maskeleriyle kimliklerini saklayan, mistik ve sakin bir müzik tarzına sahip topluluk, ürettiği çalışmalarında Doğu ve Batı ruhunu yakalamaya çalışıyor.
Glass Beams, yayınladığı albümlerle çeşitli müzik platformlarında milyonlarca takipçiye ulaştı.
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