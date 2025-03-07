Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Bu yıl haziran ayında yapılacak olan Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı.

Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Dünyanın en büyük festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali'ne geri sayım başladı. Ünlü piramit sahnede müzikseverlerle buluşacak isimler belli oldu.

25 Haziran - 29 Haziran 2025 tarihleri Somerset'te arasında gerçekleşecek olan festivalin ünlü piramit sahnesinde müzik grubu 1975, Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo ve Neil Young performans sergileyecek.

Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu - 1 Olivia Rodrigo

Festivalde sahne alacak isimler arasında Charlie XCX, Raye, Doechii, Rod Stewart, The Prodigy, Noah Kahan, Ezra Collective, Gracie Abrams ve Busta Rhymes yer alıyor.

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler...

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler...

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...