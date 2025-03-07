Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali'ne geri sayım başladı. Ünlü piramit sahnede müzikseverlerle buluşacak isimler belli oldu.



25 Haziran - 29 Haziran 2025 tarihleri Somerset'te arasında gerçekleşecek olan festivalin ünlü piramit sahnesinde müzik grubu 1975, Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo ve Neil Young performans sergileyecek.

