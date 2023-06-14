Göbeklitepe fotoğrafları Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu

"GÖBEKLİTEPE’DE MANEVİ BİR UNSUR BULDUM"



Isabel Munoz da Türkiye’den arkeologlarla ilk defa çalışma fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Bir fotoğrafçı olarak doğal bir merakım ve yeni şeyler keşfetmeye karşı ilgim var. Fotoğraf makinem olmadan önce bile geçmişte insanların nasıl yaşadığını ve hissettiğini anlamaya çalışıyordum. Göbeklitepe’de bana hitap eden manevi bir unsur buldum" ifadesini kullandı.

Projeyi yaparken diğer fotoğrafçılar gibi bölge yaşayanlarla röportaj yapma, insanları kamera karşısına geçirme gibi bir yöntem kullanmak istemediğine dikkati çeken Munoz, "Burası tarihte ritüellerin yapıldığı ve mistik olayların yaşandığı bir bölge olduğu için fotoğrafları gece çekmek istedim. Oradaki duyguları fotoğraflar üzerinden insanlara iletmeyi tercih ettim" değerlendirmesinde bulundu. Munoz, bölgede arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan bulgular ve tarihi yapılardan çok etkilendiğini dile getirerek, "Göbeklitepe ve Karahantepe'yi fotoğrafladığımda, onları yaşayan varlıklar olarak gördüm. Altlarında insan figürleri bulunan hayvan figürleri de bu yaşam hissine katkıda bulundu. Bana göre oradaki taşlar bile canlıydı" diye konuştu