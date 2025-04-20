Göbeklitepe'nin Roma yolculuğu sona eriyor: 6 milyonluk muhteşem final

İki bin yıllık tarihiyle Roma’nın simgesi olan Kolezyum’da 6 ay önce ziyaretçileriyle buluşan “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi artık son misafirlerini ağırlıyor.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21 Nisan’da son bulacak olan serginin Kolezyum’da düzenlenen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Göbeklitepe’nin yalnızca bir arkeolojik yapı değil; geçmişi bugüne bağlayan yollarla geleceğin yönünü belirleyen bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.



"GÖBEKLİTEPE'NİN TANITIMINI ÖNEMSİYORUZ"

UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmaya, korumaya ve tüm dünyada tanıtmaya verdikleri önemi dile getiren Ersoy, “UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmayı, korumayı ve tüm dünyada tanıtmayı bu yüzden önemsiyoruz" dedi.



Türk ve dünya arkeoloji tarihinin en kapsamlı girişimlerinden biri olan “Geleceğe Miras” projesi kapsamında Göbeklitepe ve Şanlıurfa’daki diğer Neolitik yerleşimlerin dünya Neolitik Çağ araştırmalarının merkezi haline getirildiğini vurgulayan Ersoy, “İnsanlığın ortak mirasına birlikte sahip çıkılması gerektiğine de inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

