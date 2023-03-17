Göçmen sanatçılar, hikayelerini "Diyalog Projesi" ile anlattı

"FARKLI DENEYİMLERDEN NASIL DİYALOG KURABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Sanatçı Saghar Daeri, göçün yıllarca tüm dünyanın ortak sorunu olduğuna vurgu yaptı.



Daeri, projenin monolog şeklinde geliştiğinin altını çizerek, "İnsanoğlunun yer değişimini, toprakla ve göçle ilgili deneyimlerini ele alıyor. Ana manifestomuz 'Taş yerinde ağırdır' düşüncesinden yola çıkarak bunu ele aldık. Aslında belli bir kimseden bağımsız, hepimizin başına gelebilir diyerek monolog şekilde ilerledik" dedi.