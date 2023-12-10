Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil yılbaşı konseri verdi

Star'ın sevilen dizisi "Ömer"de Gamze karakteriyle başrolde yer alan Gökçe Bahadır ve oyuncu meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında Bahadır'ın müzisyen eşi Emir Ersoy eşliğinde geçtiğimiz akşam sahne aldı.
Konserde Emir Ersoy sahneye enerji dolu bir giriş yaptı, daha sonra sahneye eşi Gökçe Bahadır’ı davet etti. Gökçe Bahadır, “Buradan gördüğümüz manzara inanılmaz, çok mutluyum, hepiniz hoş geldiniz, güzel bir gece bizi bekliyor” diyerek "Değer mi", "Şinanay", "Günahın Boynuma" ve "Gülmek için Yaratılmış" gibi sevilen şarkıları art arda seslendirdi.
“Şimdi benim çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor” diyen Emir Ersoy sahneye alkışlar eşliğinde Erkan Kolçak Köstendil’i davet etti. “İnşallah yeni yılımız da sizler gibi sımsıcak olur iyi ki geldiniz” diyen Erkan Kolçak Köstendil, "Felek Bile Ağladı", "Tutamıyorum Zamanı" gibi sevilen şarkıları seslendirdi.
Erkan Kolçak Köstendil ve Gökçe Bahadır "Her Şeyi Yak" şarkısında düet yaptı.
İzleyenlerin çiçek ve hediye takdimi için konserine küçük bir ara veren Gökçe Bahadır, "Senden Benden Bizden" ve "Ben Böyleyim" şarkılarını seslendirdi.
“Muhteşem bir ses, muhteşem bir kadın, 10 parmağında 10 marifet, o bir Gökçe Bahadır” diyen Emir Ersoy, eşini sahneden alkışlarla uğurladı.
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