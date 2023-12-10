Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil yılbaşı konseri verdi

İzleyenlerin çiçek ve hediye takdimi için konserine küçük bir ara veren Gökçe Bahadır, "Senden Benden Bizden" ve "Ben Böyleyim" şarkılarını seslendirdi.

“Muhteşem bir ses, muhteşem bir kadın, 10 parmağında 10 marifet, o bir Gökçe Bahadır” diyen Emir Ersoy, eşini sahneden alkışlarla uğurladı.