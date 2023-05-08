Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy'dan depremzede kadınlar için konser

Oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, bu akşam depremzede kadınlar için bir konser verecek. Emir Ersoy piyanosuyla eşlik edecek, Gökçe Bahadır söyleyecek. Konserin tüm geliri İhtiyaç Haritası ile birlikte deprem bölgesindeki kadınların istihdamı ve ihtiyaçları için bağışlanacak.



İkili, bu akşam depremzede kadınlar yararına Zorlu PSM'de sahne alacak.



NTV'ye verdiği röportajda, "Depremin ilk yaşandığı zamanlarda benim de gece uykularım kaçtı, ne yapabiliriz duygusu içindeydim" diyen Gökçe Bahadır, "Bununla beraber Emir'e 'Konser versek, biz yapsak? Konser geliri de oradaki kadınlara gitse? Böyle bir desteğimiz olsa?' dedim ve sonra bu konseri birlikte organize ettik" şeklinde konuştu.



Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti konser için 70'lerden günümüze uzanan bir repertuvar hazırladı.



Emir Ersoy, "Hem çalıp hem söylemekten keyif alacağımız, hem de geceye uygun olan şarkları seçmeye çalıştık. 12-13 parçalık repertuvarımız oldu" dedi.



Konser bu akşam 20.30'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

