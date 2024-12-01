Gökçen Usta imzalı Bağlantı Hatası filminin çekimleri tamamlandı

Bağlantı Hatası filminin çekimleri sona erdi. Yapımı Böcek Films ve B&G Film'e ait olan filmin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosuna Ali Kobanbay imza attı. Film, okulda zorbalığa uğrayan gençlerin yaşanan duruma dijital dünyada karşılık vermesiyle olayların başka yöne evrilmesi ve zorbalıkla mücadelelerini konu alıyor.

Timur Acar, filmde "Tayfun" karakterine hayat verdiğini belirterek, "Tayfun ticaret kısmındaki ilişkilerini kurabilmiş birazcık daha günümüzün adamı. Oğluyla olan ilişkisinde de birazcık hataları olan bir baba. Aslında farkına varıp bunu gidermeye çalışıyor." dedi.



Çekim sürecinin genelde okulda geçtiğine değinen Acar, "Teknolojinin hayatımıza girmesiyle yaşadığımız zorlukları sahne öncesinde konuşuyorduk. Bizim zamanımıza gidiyorduk ve filmde gençlerin zamanına geliyoruz. Onlar çok ayrı bir zamanın içinde doğdular. Günümüz sorununu irdeleyen konularla da bu filmi çektiğimiz için, bizim için de aslında bir terapi gibi geçti süreç diyebilirim." ifadelerini kullandı.



"BİRÇOK İNSANIN KENDİNDEN BİR PARÇA BULABİLECEĞİ BİR HİKAYE"

Oyuncu Onur Tuna ise Gökçen Usta'yı duyduktan ve hikayeyi okuduktan sonra "projede yer almalıyım" diye düşündüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:



"Film, derdi olan bir hikaye. Zorbalığın ailede başlayıp daha sonra sokakta çocuklarımızla nasıl buluştuğunu, bunların efektif olarak onların hayatlarına nasıl etki ettiğini işliyoruz. Bu da oyuncu için bence güzel bir anlatım. İçinde olmak istedim. 17 yaşında kızı olan bir babayı canlandırıyorum. İyi bir baba olmaya çalışırken, aslında toksik olmaktan kaçamayan bir baba. Günümüzde de birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir hikaye."



Oyuncu Belçim Bilgin ise genç bir kızı olan bir anneye hayat verdiğini ve Gökçen Usta'nın daha önce ilk dizisinde, şimdi de ilk sinema filminde beraber çalışmalarının anlamlı olduğunu söyledi.



Filmde canlandırdığı "Merve" karakterine dair, "Derinden baktığımda aslında ben Merve'yi böyle filmin sonuna kadar derin bir uykuda gibi düşünüyorum. Sistemin aslında aynılaştırdığı tempoda kendine hiç dönüp başka bir yerden bakma fırsatı bulamamış. Kendi ruhuna, özüne çok zaman ayıramamış bir kadın olduğunu düşünüyorum. Zorbalık hikayesi anlatırken, aslında ağaç ve meyve meselesi gibi kökler nasıl olursa çocuklar da ona göre yetişiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bilgin, kendi hayatında da zorbalıkla karşılaştığını, şimdi ise oğlu Rodin aracılığıyla çevresinde denk geldiği bir sürü hikayeye şahitlik ettiğini ve bu konunun konuşulmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.