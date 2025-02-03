Gökhan Türkmen'den dikkat çeken Mert Demir açıklaması: Fazla esinleniyor

Berfu Yenenler'in "Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin?" sorusu üzerine Gökhan Türkmen dikkat çekici bir yanıt verdi:

"Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani. Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Ben de aslında başarılı buluyorum bu arada. Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alalade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil, genel olarak böyle şeylere kızan biriyim. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum.''