Gökhan Türkmen'den dikkat çeken Mert Demir açıklaması: Fazla esinleniyor
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, şu sıralar Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ve hakkında iddialara gündeme gelen Mert Demir hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in YouTube'daki programına konuk oldu. Türkmen, Yenenler'in “Oğuzhan Koç mu Mert Demir mi” sorusuna “Oğuzhan” yanıtını verdi.
Berfu Yenenler'in "Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin?" sorusu üzerine Gökhan Türkmen dikkat çekici bir yanıt verdi:
"Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani. Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Ben de aslında başarılı buluyorum bu arada. Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alalade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil, genel olarak böyle şeylere kızan biriyim. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum.''
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