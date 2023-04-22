Göksel'den depremzede kız çocukları adına konser

Göksel, Harbiye Açıkhava konserinin gelirini depremzede kız çocuklarına bağışladı. Tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine için kullanılacak konser Gergedan Yapım Organizasyonu tarafından gerçekleştirildi.

Göksel, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Sahnede yıllardır kendisine eşlik eden ekibiyle Harbiye konserinin açılışını lazer ışıkları altında Hiç Yok şarkısıyla yapan Göksel; Sabır, Sen Orda Yoksun, Aşkın Yalanmış, Yalnız Kuş, Uzaktan gibi en sevilen hitlerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden Gözleri Aşka Gülen, Gündüzüm Seninle, Mavi Boncuk, Senden Başka, Dudaklarında Arzu gibi şarkıları da yorumladı.

"İlk defa bir bahar mevsiminde Harbiye’de çok kıymetli bir amaç için sahnedeyim" açıklamasını yapan Göksel, ilk andan itibaren dinamiği yüksek konserinde seyircilerine "Bana enerjinizi gönderin" dedi.

Göksel, konserin ikinci yarısında hayranlarından birini, hit şarkılarından "Depresyondayım"ı söylemek için sahneye davet etti.