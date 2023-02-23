Gönüllü sanatçıların eserleriyle depremzedeler yararına mezat düzenlendi

Siyah Sanat Galerisi tarafından depremzedeler yararına düzenlenen ve gönüllü sanatçıların eser bağışladığı mezatlarda, 4 milyon 700 bin lira bağış toplandı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler adına gerçekleştirilen mezatlarda, eserlerin satışından elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 80'i, AFAD'ın yardım hesaplarına gönderildi.



İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayanların yanı sıra deprem bölgesindeki sanatçı ve koleksiyonerlerin de eser gönderdiği açık arttırmalarda, 30 sanatsever ilk kez eser satın almış oldu.



"BÜTÜN GELİR MAKBUZ KARŞILIĞI AFAD'A BAĞIŞLANDI"

Galerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen açık artırmayla depremzedeler için 4,7 milyon lira bağış toplandı.



Galeri bünyesinde hüsnühat, tezhip ve ebru gibi geleneksel sanatlarda hazırlanan eserlerin satış ve danışmanlığı yaptıklarını aktaran Siyah Sanat Galerisi'nin sahibi Serhat Aydın, mezat düzenlerken depremzedelere yardım etme düşüncesiyle yola çıktıklarını ve çok iyi sonuçlara ulaştıklarını dile getirerek "Bütün sanatçıların yardımlarıyla beraber bu organize oldu. Siyah Sanat bünyesinde eser bağışı alındı, eserler toplandı ve satıldı. Bunun bütün geliri de makbuz karşılığı AFAD'a bağışlandı" dedi.



Bölgedekilerle kan bağı olmasa da manevi bağlarının bulunduğunu ve sanatçı arkadaşlarından da depremde zarar görenlerin yer aldığını anlatan Aydın, yardımlara kendi çalışma alanı olan sanatla katkıda bulunmak istediklerini, gelen talepler doğrultusunda sanatçı, koleksiyoncu ve iş insanlarının desteğiyle depremzedeler için mezat yapmaya karar verdiklerini söyledi.



"Hiç kimseden bir şey istemedik. Kimseden bir eser talebimiz olmadı. Instagram'dan sadece infak etmelerini istedik" diyen Aydın, "Yazdığım tek cümle 'Bir hurma dahi olsun infak edelim'. İlk kampanyaya kendi koleksiyonumdan Besmele-i Şerif ile başladım. 'Bismillahirrahmanirrahim' yazılı orijinal hat tablosu açık artırma usulü satılınca bütün sanatçılardan talepler geldi" şeklinde konuştu.



Aydın, ilk defa 220 sanatçının bir hayır kervanında buluştuğunu ve 260 eserin satıldığını aktararak "105 kişi eser aldı, bunlardan 30 tanesi de ilk defa eserle tanıştı, 30 tane yeni koleksiyoner ortaya çıktı" dedi.



HATTAT SAİM ÖZEL'İN İCAZETİ 250 BİN LİRAYA SATILDI

Depremden sonra çevrim içi gerçekleştirilen mezatlarda en pahalı eser, 250 bin liraya satılan rahmetli hattat Saim Özel'in Hamid Aytaç ve Halim Özyazıcı imzalı icazeti oldu.



Siyah Sanat Galerisi'nin ev sahipliğinde yapılan ve saatler süren açık artırmalarda 220 sanatçının bağışladığı 260 eserin satışından yaklaşık 4 milyon 700 bin lira bağış toplandı.



Hasan Çelebi, Mehmet Memiş, Hüseyin Kutlu, Fatih Özkafa, Abdulhamid Yılmaz, Erol Dönmez, Abdurahman Depeler, Ahmet Depeler, Hakan Arslan, Yılmaz Turan, Osman Çiçek, Ayten Tiryaki, Emel Türkmen, Fatma Özçay, İbrahim Şengül, Fatma Ülker, Bilal Akkaya, Nadir Tatar, Said Abuzeroglu, Tuba Asiltürk, Meral Akbaş, Emre Özdemir, Şeyma Teberik, Mustafa Parıldar, Gülsüm Gügercin, Sevim Beyazıt Şirikçi, Menaf Nam ve Cemali Gündoğdu, yardım mezatı için eseri gönderilen sanatçılar arasında yer alıyor.



Bağışların yüzde 80'den fazlasının AFAD hesaplarına geçtiği kampanya kapsamında, makbuzu ibra edilen eserler yeni sahiplerine teslim edilirken kampanya için gönderilen yüze yakın orijinal özel eser daha meraklısıyla buluşmayı bekliyor.