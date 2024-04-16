Gonzalo Rubalcaba 25 Nisan'da İstanbul'da konser verecek

Piyanist Gonzalo Rubalcaba 25 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.



CRR'den yapılan açıklamaya göre, kariyerine 3 Grammy ve 3 Latin Grammy ödülüyle caz listelerinin çok satanlarında yer alan kayıtlar sığdıran müzisyen, albüm turnesi kapsamında konser verecek.



Konserde Rubalcaba'ya kontrbasta Matt Brewer ve davulda Ernesto Simpson eşlik edecek.



"Skyline" albümü ile 2022'de En İyi Enstrümental Caz Albümü Grammy ödülünü kazanan sanatçının aynı yıl Aymee Nuviola ile kaydettiği "Live In Marciac" albümü de Latin Grammy ödülünü aldı.

Sanatçı, 2023'te Trio D'ete adıyla yeni bir üçlü kurarak "Skyline"ın devamı niteliğindeki "Turning Points" albümünü kaydetti.

