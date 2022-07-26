Goodfellas yıldızı Paul Sorvino hayatını kaybetti

Robert De Niro ve Al Pacino’nun başrollerinde yer aldığı ünlü mafya filmi Goodfellas’ın yıldızlarından Paul Sorvino 83 yaşında hayatını kaybetti.

Goodfellas yıldızı Paul Sorvino hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 26.07.2022 - 09:51

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti

Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti

Category
Ünlü oyuncu Ray Liotta hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ray Liotta hayatını kaybetti

Category

Oyuncu, yazar, opera sanatçısı ve televizyon yıldızı Paul Sorvino 83 yaşında yaşamını yitirdi. Martin Scorsese yönetmenliğindeki Goodfellas filminde Paul Cicero rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun, Indiana’daki evinde doğal sebeplerle hayatını kaybettiği paylaşıldı.

70﻿​’li yıllarda kariyerine başlayan Sorvino, polis ve gangster rolleriyle ün yaptı. 3 çocuğu bulunan oyuncunun eşi “Bir başka Paul Sorvino” olmayacak ifadesini kullandı.

ROL ARKADAŞINI UNUTMADI

1939 yılında Brooklyn’de doğan oyuncunun Goodfellas filminden rol arkadaşı Joe Pesci, "Harika bir oyuncu. Eminim onu özleyen tek kişi ben olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Goodfellas filminin sevilen bir diğer oyuncusu Ray Liotta yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybetmişti.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...