Goodfellas yıldızı Paul Sorvino hayatını kaybetti

70﻿​’li yıllarda kariyerine başlayan Sorvino, polis ve gangster rolleriyle ün yaptı. 3 çocuğu bulunan oyuncunun eşi “Bir başka Paul Sorvino” olmayacak ifadesini kullandı.

Oyuncu, yazar, opera sanatçısı ve televizyon yıldızı Paul Sorvino 83 yaşında yaşamını yitirdi. Martin Scorsese yönetmenliğindeki Goodfellas filminde Paul Cicero rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun, Indiana’daki evinde doğal sebeplerle hayatını kaybettiği paylaşıldı.

ROL ARKADAŞINI UNUTMADI



1939 yılında Brooklyn’de doğan oyuncunun Goodfellas filminden rol arkadaşı Joe Pesci, "Harika bir oyuncu. Eminim onu özleyen tek kişi ben olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Goodfellas filminin sevilen bir diğer oyuncusu Ray Liotta yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybetmişti.