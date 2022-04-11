Google Trends’e göre Türkiye’nin en çok merak edilen ismi Kemal Sunal

Google Trends verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar en çok merak edilen sinema oyuncusu Kemal Sunal oldu.

Google Trends’e göre Türkiye’nin en çok merak edilen ismi Kemal Sunal

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 17:45 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 17:52

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Dünyada ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, geçtiğimiz günlerde açtığı Türkiye resmi Twitter hesabından da merak uyandıran bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Şimdi de Türkiye’de bugüne kadar en çok aranan, merak edilen sinema oyuncusu ı konu alan bir paylaşımda bulunan Google, pek çok kullanıcıyı anılarla dolu bir yolculuğa çıkardı. 

Google Türkiye, geçtiğimiz günlerde açtığı resmi Twitter hesabında hem dünyada hem de Türkiye’de en çok merak edilen konuları keşfetmeye imkan veren Google Trends sonuçlarına sıklıkla yer veriyor. Şimdi de bugüne kadar Türkiye’de en çok aranan ve merak edilen sinema oyuncusunu duyurduğu bir paylaşımda bulundu.

Google Trends’e göre 2000 yılında kaybettiğimiz, Türk sinema tarihine damga vuran, bugün hâlâ 7’den 70’e herkesin kahkahalarla izlediği Yeşilçam’ın usta sanatçısı Kemal Sunal, Türkiye’nin bugüne kadar Google’da en çok aradığı sinema oyuncusu konumunda. Google Türkiye’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla ilk olarak kullanıcılara sorulan “Türkiye’de tüm zamanların en çok merak edilen sinema oyuncusu sizce kimdir?” sorusu kısa süre içerisinde kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

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