Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

GORDİON EN UZUN SÜRE YERLEŞİMİN GÖRÜLDÜĞÜ NADİR ALANLARDAN



Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'da, M.Ö. 2.500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim, günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te devam ediyor.



Antik Kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim, Gordion'u dünyanın "en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar" arasına taşıyor.



Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs, M.Ö. 9. yüzyıldan M.Ö. 3. yüzyıla kadar farklı dönemlere tarihleniyor.



Sitadel Höyüğü, Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak bu döneme ulaşırken, erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.

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