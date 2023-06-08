Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) afişi yayınlandı

"Top Gun: Maverick"in ve Tom Cruise'un yakın tarihli büyük başarısının ardından, bu ilginin Mission Impossible serisine de yansıması bekleniyor. Filmin 1 milyar dolar sınırını geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Christopher McQuarrie'nin yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmde birçok yeni isim dikkat çekiyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 7 İÇİN STÜDYOLARI TEK TEK ARIYOR

Öte yandan, Yeni Görevimiz Tehlike filmiyle beklentiyi artıran Tom Cruise, Hollywood'daki stüdyo yöneticilerine filmin IMAX salonlarında daha uzun süre kalması için yalvarıyor.



Puck'ın haberine göre, Cruise şu sıralar Hollwyood stüdyo yöneticileriyle görüşme yapıyor. 60 yaşındaki oyuncu, Görevimiz Tehlike 7'nin sinemalarda daha uzun süre kalması için uzun telefon görüşmeleri yapıyor. Cruise, 21 Temmuz'da vizyona girecek olan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin Imax salonlarındaki özel gösterimini 3 hafta azaltmak için stüdyoları ikna etmeye çalışıyor.