Görevimiz Tehlike 7'nin test izleyicileri "akıllarını kaçırdı"

Stüdyoların test gösterim süreçleri hakkında yorum yapmamasına dair genel bir kural vardır. Ancak ara sıra, bir filmin büyük bir başarıya ulaşacağını bildiklerinde, içeriden birilerinin izleyici tepkilerinin ne kadar olumlu olduğuna dair birkaç cümle sızdırdığını görürüz.



Yaklaşan 7. Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" konusunda da durum bu gibi görünüyor. Fakat bu kez açıklama, Paramount Global'ın başkanı Bob Bakish'in kendisinden geldi.



Beyazperde'nin haberine göre, Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Konferansı'nda düzenlenen Paramount Paneli'nde konuşan Bakish, filmin test gösterimleri sürecinden bahsetti ve sözlerine bakılırsa filmin süresi beklenmedik derecede uzun olacak.



Serinin son filmi olan "Mission: Impossible - Fallout" 147 dakikalık süresiyle şu anda serinin en uzun filmi, ancak belli ki 7. filmin süresi bundan daha uzun olacak. Test izleyicilerinin filme nasıl tepki verdiği konusundaysa Bakish, "izleyicilerin akıllarını kaybetti"ğini söyledi:



"Ben Mission Impossible 7'nin tamamını görmedim ama büyük bir kısmını gördüm. Aslında geçen hafta bir seyirci için ilk test gösterimini yaptık ve seyirci aklını kaçırdı. Ve hala çok uzun, kesmek zorundalar. Ama film çılgın. Tam bir heyecan yolculuğu gibi. Ve Tom, o çok iyi."



Son filmin dünya çapındaki kazancı 791,6 milyon dolara ulaşmıştı ve serinin en çok kazanan filmi olmuştu. "Top Gun: Maverick"in ve Tom Cruise'un yakın tarihli büyük başarısının ardından, bu ilginin Mission Impossible serisine de yansıması bekleniyor ve filmin 1 milyar sınırını geçmeye yaklaşacağı tahmin ediliyor.



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