Görevimiz Tehlike yönetmeni açıkladı: Tom Cruise ikonik karaktere yeniden hayat verebilir

Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filmini tanıtmak için Josh Horowitz’un Happy Sad Confused podcast’ine konuk olan yönetmen Christopher McQuarrie, 62 yaşındaki Tom Cruise ile bağımsız bir Les Grossman filmi yapmak için ciddi görüşmeler içerisinde olduklarını belirtti.



McQuarrie, Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma'nın zorlu çekimleri sırasında Les Grossman hakkında konuşmanın, hem Cruise'a hem kendisine iyi geldiğini de sözlerine ekledi.