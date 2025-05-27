Görevimiz Tehlike yönetmeni açıkladı: Tom Cruise ikonik karaktere yeniden hayat verebilir
Tom Cruise, 2008 yapımı Ben Stiller imzalı komedi filmi Tropic Thunder’da canlandırdığı Les Grossman karakteriyle yeniden gündemde.
Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filmini tanıtmak için Josh Horowitz’un Happy Sad Confused podcast’ine konuk olan yönetmen Christopher McQuarrie, 62 yaşındaki Tom Cruise ile bağımsız bir Les Grossman filmi yapmak için ciddi görüşmeler içerisinde olduklarını belirtti.
McQuarrie, Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma'nın zorlu çekimleri sırasında Les Grossman hakkında konuşmanın, hem Cruise'a hem kendisine iyi geldiğini de sözlerine ekledi.
Cruise, Cannes Film Festivali'nde beş dakika boyunca ayakta alkışlanan Görevimiz Tehlike filminde Ethan Hunt rolünü yeniden canlandırıyor.
Dünyaca ünlü oyuncu, The Hollywood Reporter muhabiri Chris Gardner’ın paylaştığı bir videoda, izleyicilere sonsuz destekleri için teşekkür etti. Yıldız isim, dört Görevimiz Tehlike filmini yöneten McQuarrie’ye de ayrıca şükranlarını sundu.
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