Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edilmedi

"Görevimiz Tehlike" serisinin yönetmeni Christopher McQuarrie'nin İstanbul'a gelip Kapalıçarşı'da mekan keşfi yaparken görüntülenmesi üzerine ekibin filmi çekmekten vaçgeçtiği yönündeki haberler gündeme damga vurmuştu.



Konuyla ilgili açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi.



2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladığı basın toplantısında yöneltilen soru üzerine konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Biri densizlik yaptı diye öyle hemen iptal olmaz, merak etmeyin" dedi.



Türkiye Sinema Genel Müdürlüğü'yle birlikte yabancı prodüksiyonlara destek verdiklerini açıklayan Bakan, Guy Ritchi'nin Antalya'da film çektiğini hatırlatarak yine öyle büyük prodüksiyonlara ev sahipliği yapılacağının altını çizdi.



GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Öte yandan Görevimiz Tehlike filminin Kapalıçarşı görüntülerini sızdıran esnafın kimliği belli oldu.



Ünlülerin halıcısı da denilen esnaf Hakan Evin'in dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi. Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti Haberi Görüntüle