Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edilmedi

Kapalıçarşı esnafının "Görevimiz Tehlike" filminin görüntülerini sızdırması sonrası Türkiye çekimlerinin iptal edildiği iddiası ortaya atılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu iddiaya, "Çekimler öyle hemen iptal olmaz, merak etmeyin" diye yanıt verdi.

Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edilmedi

"Görevimiz Tehlike" serisinin yönetmeni Christopher McQuarrie'nin İstanbul'a gelip Kapalıçarşı'da mekan keşfi yaparken görüntülenmesi üzerine ekibin filmi çekmekten vaçgeçtiği yönündeki haberler gündeme damga vurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi.

2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladığı basın toplantısında yöneltilen soru üzerine konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Biri densizlik yaptı diye öyle hemen iptal olmaz, merak etmeyin" dedi.

Türkiye Genel Müdürlüğü'yle birlikte yabancı prodüksiyonlara destek verdiklerini açıklayan Bakan, Guy Ritchi'nin Antalya'da çektiğini hatırlatarak yine öyle büyük prodüksiyonlara ev sahipliği yapılacağının altını çizdi.

Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edilmedi - 1

GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan Görevimiz Tehlike filminin Kapalıçarşı görüntülerini sızdıran esnafın kimliği belli oldu.

Ünlülerin halıcısı da denilen esnaf Hakan Evin'in dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.

Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti

Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...