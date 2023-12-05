Görme engelli oyuncular Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda sahne aldı

"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali izleyiciyle buluştu. Oyunun yönetmeni Yeliz Yalçın, çok bilinen bir eseri seyirci ile buluşturduklarını belirterek, "Gülecekler, bol kahkaha atacaklar. En önemlisi de görmeyen çocukların müzikal yapabildiğini görecekler. Bu bizim için zaten en büyük artı" dedi.



Görme engelli genç oyuncuların tiyatro ve drama öğretmeni de olan Yalçın, "Çıtamızı biraz yükselttik artık müzikalde de varız dedik ve hep beraber izleyeceğiz. Bizim çocuklarımız da böyle parıl parıl parıldıyorlar sahnede. 'Biz de varız, toplumla kaynaşma içerisindeyiz' diyorlar. İlk önce eğitim alıyorlar, 3-4 aylık eğitim süreçleri oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş artık oyuna çalışmaya başlıyorlar" diye konuştu.

Yalçın, oyunun Kahramanmaraş merkezli depremler yaşanmadan önce sahnelenmesinin planlandığını dile getirerek, "Ancak hiç düşünmeden erteledik oyunu, şimdi de bu tarihte özellikle Engelliler Haftası'nda oynamak istedik" ifadesini kullandı.