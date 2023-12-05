Görme engelli oyuncular Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda sahne aldı

Görme engelli oyuncuların da rol aldığı "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelendi.

Görme engelli oyuncular Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda sahne aldı

"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali izleyiciyle buluştu. Oyunun yönetmeni Yeliz Yalçın, çok bilinen bir eseri seyirci ile buluşturduklarını belirterek, "Gülecekler, bol kahkaha atacaklar. En önemlisi de görmeyen çocukların müzikal yapabildiğini görecekler. Bu bizim için zaten en büyük artı" dedi.

Görme engelli genç oyuncuların ve drama öğretmeni de olan Yalçın, "Çıtamızı biraz yükselttik artık müzikalde de varız dedik ve hep beraber izleyeceğiz. Bizim çocuklarımız da böyle parıl parıl parıldıyorlar sahnede. 'Biz de varız, toplumla kaynaşma içerisindeyiz' diyorlar. İlk önce eğitim alıyorlar, 3-4 aylık eğitim süreçleri oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş artık oyuna çalışmaya başlıyorlar" diye konuştu.

Yalçın, oyunun Kahramanmaraş merkezli depremler yaşanmadan önce sahnelenmesinin planlandığını dile getirerek, "Ancak hiç düşünmeden erteledik oyunu, şimdi de bu tarihte özellikle Engelliler Haftası'nda oynamak istedik" ifadesini kullandı.

Görme engelli oyuncular Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda sahne aldı - 1 Oyunun yönetmenliğini Yeliz Yalçın üstlendi

"BÜTÜN O SERÜVENİ YAD EDECEĞİZ"

Oyuncu Burcu Kara, Engelliler Haftası'nda, görme engelli gençlerle bir tiyatro oyununda rol almanın, onların heyecanını paylaşmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Onları gördükçe, onları tanıdıkça, onların dünyalarına girdikçe daha da mutlu oldum. İnşallah izleyicimiz de beğenir" dedi.

Klasikleşmiş bir eseri sahnelediklerine işaret eden Kara, "Çok eğlenceli, içinde drama da barındıran çok da güzel şarkıların olduğu bir oyun. Hem bütün o serüveni yad edeceğiz hem de oradaki bütün sanatçıları ve şarkılarını" değerlendirmesini yaptı.

Görme engelli oyuncular Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda sahne aldı - 2 Oyunda Burcu Kara da rol alıyor

Orhan Gencebay, Nükhet Duru ve Yonca Evcimik'in müzikleriyle yeniden yorumlanan eserde, görme engelli genç oyuncular da sahne aldı.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nce yeni bir yorumla sanatseverlerle buluşan iki perdelik oyunda, bir çadır tiyatrosu ekibinin yüzleşmek zorunda kaldığı sorunlar konu ediliyor.

Haldun Dormen'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yeliz Yalçın'ın üstlendiği müzikalin bilet satışından elde edilen gelir, görmeyen çocukların eğitiminde kullanılacak.

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