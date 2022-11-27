Görme engellilerden ikinci tiyatro oyunu

Mayıs ayında sahneledikleri "Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunu ile izleyicinin beğenisini toplayan "Ekip Moni", ikinci oyunları "Buz Dağı"nın provalarına başladı.



Hulusi Sıvacı ile görme engelli oyunculardan Necati Korkmazer'in yönettiği oyunun provaları, Grand Moni Konferans Salonu ve derneğin binasında gerçekleştiriliyor.



Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu, derneği 4 yıl önce kurduklarını söyledi.



Geçen yıl Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın tavsiyesiyle tiyatro oynamaya karar verdiklerini belirten Kuşoğlu, "Derneğimizin kuruluşundan beri etkinlik yapmak istedik ama cesaret edip başlayamamıştık. Geçen yıl ziyaretinde Sayın Valimiz, 'Sizden farklı bir etkinlik bekliyorum' dediğinde, 'Tiyatro olabilir mi?' dedik. 'Çok güzel olur' deyince hemen tiyatro kursuna başladık" dedi.

İlk oyunlarının ilgi gördüğünü dile getiren Kuşoğlu, "Kastamonu merkez ve ilçelerde 6 gösteri yaptık. Beğeni görmesi, etkinlikler için bizi ümitlendirdi. Bu oyunumuz da gelecek yıl ocak ayında seyirciyle buluşacak" diye konuştu.



Necati Korkmazer, ilk oyundaki başarının üzerine yeni şeyler koymak için ikinci oyunu hazırladıklarını anlattı.



Maddi bir beklentileri bulunmadığını vurgulayan Korkmazer, şunları kaydetti:



"Güzel hedeflerimiz, hayallerimiz var. 69 yaşında bir ablamız, 65 yaşında bir ağabeyimiz var. Biz sesimizi Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Kastamonu'da 69 yaşındaki bir insan bunu yapabiliyorsa, düşünsenize imkan sağlandığında başka bir ilde 15 yaşındaki bir engellinin neler yapabileceğini. Bir şeyler yapabildiğimizi insanlara hissettirmek için önce kendimize hissettirmemiz gerekiyor. Üçüncüyü de dördüncüyü de planlıyoruz."



Oyunu kendisinin yazdığına işaret eden Korkmazer, "Oyunumuz daha çok görme engellilerin yaşadıklarını anlatıyor. Kah kendimin, kah çevremdeki görme engellilerin yaşadıklarına yer veriyoruz oyunumuzda" ifadesini kullandı.



Oyunculardan Ahmet Karaoğlu, tüm görme engellileri ve çevrelerindeki insanları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bir şeyler yapabildiğimizi kanıtladık. Bu, inşallah tüm Türkiye'ye örnek olur" dedi.



Merve Baltacı, korkularını yenerek tiyatroya başladığını, daha sosyal bir insan haline dönüştüğünü kaydetti.