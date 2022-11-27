Görme engellilerden ikinci tiyatro oyunu

Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin oluşturduğu "Ekip Moni", ikinci oyunlarıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Görme engellilerden ikinci tiyatro oyunu

VİZYONUN YENİ FİLMLERİ

Haftanın filmleri (25 Kasım 2022)

Haftanın filmleri (25 Kasım 2022)

Mayıs ayında sahneledikleri "Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunu ile izleyicinin beğenisini toplayan "Ekip Moni", ikinci oyunları "Buz Dağı"nın provalarına başladı.

Hulusi Sıvacı ile oyunculardan Necati Korkmazer'in yönettiği oyunun provaları, Grand Moni Konferans Salonu ve derneğin binasında gerçekleştiriliyor.

Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu, derneği 4 yıl önce kurduklarını söyledi.

Geçen yıl Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın tavsiyesiyle tiyatro oynamaya karar verdiklerini belirten Kuşoğlu, "Derneğimizin kuruluşundan beri etkinlik yapmak istedik ama cesaret edip başlayamamıştık. Geçen yıl ziyaretinde Sayın Valimiz, 'Sizden farklı bir etkinlik bekliyorum' dediğinde, ' olabilir mi?' dedik. 'Çok güzel olur' deyince hemen tiyatro kursuna başladık" dedi.

İlk oyunlarının ilgi gördüğünü dile getiren Kuşoğlu, "Kastamonu merkez ve ilçelerde 6 gösteri yaptık. Beğeni görmesi, etkinlikler için bizi ümitlendirdi. Bu oyunumuz da gelecek yıl ocak ayında seyirciyle buluşacak" diye konuştu.

Görme engellilerden ikinci tiyatro oyunu - 1

Necati Korkmazer, ilk oyundaki başarının üzerine yeni şeyler koymak için ikinci oyunu hazırladıklarını anlattı.

Maddi bir beklentileri bulunmadığını vurgulayan Korkmazer, şunları kaydetti:

"Güzel hedeflerimiz, hayallerimiz var. 69 yaşında bir ablamız, 65 yaşında bir ağabeyimiz var. Biz sesimizi Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Kastamonu'da 69 yaşındaki bir insan bunu yapabiliyorsa, düşünsenize imkan sağlandığında başka bir ilde 15 yaşındaki bir engellinin neler yapabileceğini. Bir şeyler yapabildiğimizi insanlara hissettirmek için önce kendimize hissettirmemiz gerekiyor. Üçüncüyü de dördüncüyü de planlıyoruz."

Görme engellilerden ikinci tiyatro oyunu - 2

Oyunu kendisinin yazdığına işaret eden Korkmazer, "Oyunumuz daha çok görme engellilerin yaşadıklarını anlatıyor. Kah kendimin, kah çevremdeki görme engellilerin yaşadıklarına yer veriyoruz oyunumuzda" ifadesini kullandı.

Oyunculardan Ahmet Karaoğlu, tüm görme engellileri ve çevrelerindeki insanları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bir şeyler yapabildiğimizi kanıtladık. Bu, inşallah tüm Türkiye'ye örnek olur" dedi.

Merve Baltacı, korkularını yenerek tiyatroya başladığını, daha sosyal bir insan haline dönüştüğünü kaydetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...