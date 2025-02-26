Gossip Girl dizisinin yıldızı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti

Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti.

New York Post'un haberine göre; kaynaklar, Trachtenberg'in Çarşamba günü sabah saatlerinde Central Park South'ta bulunan bir apartmanda bulunduğunu söyledi. Yakın zamanda karaciğer nakli olan ünlü ismin, ölüm nedeni bilinmiyor. Polis ise ünlü ismin ölümün şüpheli olmadığını belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında zayıf hali ile hayranlarını endişelendiren Michelle Trachtenberg, mutlu ve sağlıklı olduğunu söylemişti.