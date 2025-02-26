Gossip Girl dizisinin yıldızı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti
Gossip Girl dizisinde Georgina karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmediği bildirildi.
Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti.
New York Post'un haberine göre; kaynaklar, Trachtenberg'in Çarşamba günü sabah saatlerinde Central Park South'ta bulunan bir apartmanda bulunduğunu söyledi. Yakın zamanda karaciğer nakli olan ünlü ismin, ölüm nedeni bilinmiyor. Polis ise ünlü ismin ölümün şüpheli olmadığını belirtti.
Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında zayıf hali ile hayranlarını endişelendiren Michelle Trachtenberg, mutlu ve sağlıklı olduğunu söylemişti.
MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?
11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya gelen Michelle Trachtenberg, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmıştı. Trachtenberg, henüz 9 yaşındayken "The Adventures of Pete and Pete" dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Michelle Trachtenberg, ilk sinema deneyimini ise 1996 yapımı “ Harriet the Spy ” filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.
Ünlü isim, Buffy the Vampire Slayer dizisinde Buffy'nin kız kardeşi Dawn Summers'a hayat verdikten sonra Gossip Girl'de canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle şöhreti yakaladı.
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