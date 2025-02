Gossip Girl dizisinin yıldızı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti

MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya gelen Michelle Trachtenberg, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmıştı. Trachtenberg, henüz 9 yaşındayken "The Adventures of Pete and Pete" dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Michelle Trachtenberg, ilk sinema deneyimini ise 1996 yapımı “ Harriet the Spy ” filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

Ünlü isim, Buffy the Vampire Slayer dizisinde Buffy'nin kız kardeşi Dawn Summers'a hayat verdikten sonra Gossip Girl'de canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle şöhreti yakaladı.