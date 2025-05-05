Gossip Girl yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

You dizisindeki performansıyla adından sık sık söz ettiren Amerikalı oyuncu Penn Badgley yatağının başucunda Kur'an-ı Kerim bulundurduğunu söyledi.

Gossip Girl yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

Gossip Girl dizisiyle akıllarda yer eden Amerikalı oyuncu Penn Badgley USA Today'e verdiği röportajda -ı Kerim okuduğunu söyledi.

38 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, yatağımın başucunda Kur'an-ı Kerim var, bazı ayetleri okuyorum." ifadelerini kullandı.

Gossip Girl yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var - 1

Okuduğu ayetler üzerine derin düşüncelere daldığını belirten oyuncu, 2017'den beri Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Domino Kirke ile evli.

4 yaşında bir oğlu olan çift, ikiz bebek bekliyor.

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