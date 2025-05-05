Gossip Girl yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

38 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, yatağımın başucunda Kur'an-ı Kerim var, bazı ayetleri okuyorum." ifadelerini kullandı.

Okuduğu ayetler üzerine derin düşüncelere daldığını belirten oyuncu, 2017'den beri Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Domino Kirke ile evli.



4 yaşında bir oğlu olan çift, ikiz bebek bekliyor.

