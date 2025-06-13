Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri için tarih belli oldu. Ödül töreni Los Angeles'teki Crypto.com Arena'da 1 Şubat'ta gerçekleşecek. Adaylar ise 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

Grammy Ödülleri'ne iki yeni kategori eklendi. 2026 yılından itibaren En İyi Albüm Kapağı ve En İyi Geleneksel Country Albümü ödülleri verilecek. Daha önce verilen En İyi Country Albümü ödülü ise artık En İyi Modern Country Albümü adı altında sahiplerini bulacak.

