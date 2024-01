Grammy ödüllü Ariana Grande'nin yeni albümü: Eternal Sunshine

İlk albümü "Yours Truly" ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ABD'li şarkıcı Ariana Grande yeni albümünü duyurdu: Eternal Sunshine.

"7 Rings", "Thank U, Next" ve "Bang Bang" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı sosyal medya hesabından yeni albümüne dair görseller paylaştı. 8 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak olan albümün ilk şarkısı "Yes, And?" ise geçtiğimiz cuma yayınlanmıştı. Madonna'nın 90'lar estetiğinden ve Paula Abdul'un 1988 tarihli "Cold Hearted" klibinden ilham alan klip büyük ses getirmişti.