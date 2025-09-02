Grammy ödüllü Black Coffee 11 Ekim'de İstanbul'a geliyor

DÜNYA REKORU KIRDI

Sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Black Coffee, BET ve Grammy ödüllerini kazanan ilk Afrikalı DJ olma unvanına da sahip. 1976'da Güney Afrika'da dünyaya gelen sanatçı, genç yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sol kolunu kullanamamasına rağmen müzik kariyerine tek koluyla devam edip 60 saat kesintisiz müzik yaparak "Tek kolla çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı.



Alicia Keys, Drake, Pharrell Williams, Diplo, Usher ve David Guetta gibi dünyaca ünlü isimlerle işbirlikleri yapan Black Coffee, 6'ncı stüdyo albümü Subconsciously ile 64'üncü Grammy Ödülleri'nde "En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü" ödülünü kazandı.