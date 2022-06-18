Grammy ödüllü Black Coffee İstanbul'a geliyor

Haberler - DHA 18.06.2022 - 10:42 | Son Güncelleme : 18.06.2022 - 10:59
Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü sanatçı Black Coffee, birçok ünlü sanatçının da yer alacağı etkinlikte performans sergileyecek.
KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek etkinlikte Black Coffee'ye, ismi yıllar içerisinde Mikonos adası ile özdeşleşen ve orta doğu seslerini ustaca dizimlediği prodüksiyonlarıyla klarnet, kaval, zurna, ney ve kanunu elektronik müzik dünyasında kabul ettiren Valeron ve yaşamın içerisindeki her şeyi kolektif bir sanat yapıtına eviren düşünce yapılarıyla global bir gruba dönüşen Avangart Tabldot eşlik edecek.
GECE HAYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Doğu topraklarından ve Afrika ritimlerinden ilham olarak istikrarlı bir şekilde üretkenliğini devam ettiren ve etnik altyapıları farklı bir deneyim haline getirerek dinleyicilerine sunan İstanbul gece hayatının önemli prodüktör ve DJ'lerinden Cüneyt Çilingiroğlu, dünyaca bilinen saygın plak şirketlerinin birçok kez dikkatini çekerek yayınladığı prodüksiyonlarıyla yeteneğini sergilerken üst düzey dancefloor performansıyla da yakından tanınan Rancido eşlik edecek.