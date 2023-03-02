Grammy ödüllü Coldplay'den konser filmi geliyor

6 milyon bilet satışıyla grubun en büyük konser serisinden biri olan dünya turnesinde grubun "Yellow", “The Scientist,” “Fix You,” “Viva La Vida,” “A Sky Full Of Stars” ve “My Universe” gibi birçok hit parçası seslendirildi. Konser filminde, Coldplay'e sahnede eşlik eden H.E.R ve BTS grubundan Jin de yer alacak.



Konser filmi, dünya çapında 19-23 Nisan tarihleri arasında sinemalarda olacak.