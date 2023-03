Grammy ödüllü Coldplay'den konser filmi geliyor

Chris Martin'in solisti olduğu dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki 10 gecelik konser serisini filme dönüştürdü. Biletleri kısa sürede tükenen konser serisi, başketteki River Plate Stadyum'unda gerçekleşti. “Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate" adını taşıyan konser filmi, BAFTA ve Grammy ödüllü yönetmen Paul Dugdale tarafından çekildi.

6 milyon bilet satışıyla grubun en büyük konser serisinden biri olan dünya turnesinde grubun "Yellow", “The Scientist,” “Fix You,” “Viva La Vida,” “A Sky Full Of Stars” ve “My Universe” gibi birçok hit parçası seslendirildi. Konser filminde, Coldplay'e sahnede eşlik eden H.E.R ve BTS grubundan Jin de yer alacak.



Konser filmi, dünya çapında 19-23 Nisan tarihleri arasında sinemalarda olacak.