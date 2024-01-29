Grammy ödüllü Lady Gaga'nın şarkıları sızdırıldı

Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı Lady Gaga'nın daha önce hiç yayınlanmayan şarkıları sızdırıldı.

Grammy ödüllü Lady Gaga'nın şarkıları sızdırıldı

"Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı 'nın şarkıları sızdırıldı. Gaga'nın en az üç şarkısının dijital müzik platformlarında yayınlandığı bildirildi.

Şarkılar, Gaga'nın gerçek adı Stefani Germanotta ile yayınlandı. Daha önce müzikseverlerle buluşan “Perfect Illusion”, “Fashion" ve “Retro Physical” gibi şarkıların demo ve farklı versiyonları sızdırıldı.

Grammy ödüllü Lady Gaga'nın şarkıları sızdırıldı - 1

UnreleasedSongs adında bir kullanıcı tarafından 9 gün önce yüklenen şarkılar, Spotify, Apple Music ve Tidal platformlarından dinlenebiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Lady Gaga’nın Chromatica albümünün detayları sızdırılmıştı.

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