Grammy ödüllü Lady Gaga'nın şarkıları sızdırıldı

"Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın şarkıları sızdırıldı. Gaga'nın en az üç şarkısının dijital müzik platformlarında yayınlandığı bildirildi.

Şarkılar, Gaga'nın gerçek adı Stefani Germanotta ile yayınlandı. Daha önce müzikseverlerle buluşan “Perfect Illusion”, “Fashion" ve “Retro Physical” gibi şarkıların demo ve farklı versiyonları sızdırıldı.