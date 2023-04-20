Grammy ödüllü Maxim Vengerov Eskişehir'de depremzedeler yararına konser verdi

Eskişehir'e daha önce geldiğini ifade eden Vengerov, "Bu ağır dönemde Özcan Ulucan, Birsen Ulucan ve Sandra Lied Haga ile gelip seyircilere hitap etmek, onlara güç vermekten mutluyum" ifadesini kullandı.



Keman sanatçısı Özcan Ulucan ise Vengerov gibi çok büyük bir sanatçı ile anlamlı bir etkinlikte sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.



Vengerov'la dostluklarının 20 yıl öncesine dayandığını kaydeden Ulucan, "Kendisine çok minnettarız. Bu yakınlığı hissederek ondan rica ettim. Onun da kabul etmesiyle beraber burada sanatla insanların ruhuna bir katkı sağlamak istedik. Müziğin acısıyla, neşesiyle, umuduyla bunu yapabildiğimiz için mutluyum" dedi.