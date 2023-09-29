Grammy ödüllü müzisyen Buika: Sezen Aksu ile şarkı söylemeyi çok istiyorum

Müziğinde etkilendiği isimler olmadığını dile getiren sanatçı, "İlham aldığım tek kişi benim. Çünkü kendine inanmazsan bu hayatta hiçbir şey yapamazsın. Bu yüzden insanın en büyük ilhamının kendisi olabileceğini düşünüyorum. İnsan, kendine inandığı sürece gelişebilir ve bir şey üretebilir." ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYET ETMEK İÇİN ÇOK YAŞLIYIM"

Usta müzisyen, müzik sektörünün mevcut durumuna da değinerek, "Sektör bence gayet iyi. Bu konuda şikayet edenler var. Ben şikayet etmek için çok yaşlıyım. Evet şikayet edebilirsiniz ama bu hiçbir şeyi değiştirmez." dedi. Her müzisyen gibi kariyerinde zorluklar yaşadığını belirten Buika, "Sevgiyle, sabırla, duygularıma hakim olarak ve mutlulukla zorlukları aştım. Bu konuda olayların gülünç yönünü görme yeteneği önemlidir." diye konuştu.

Sanatçı, genç müzisyenlere işinde sabır gösterme, kendine inanma, etraftaki seslere fazla kulak vermeme ve kendilerine inanma tavsiyesinde bulundu.