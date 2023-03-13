Grammy ödüllü müzisyen Dave Holland Türkiye'ye geliyor

Grammy’e ve 2017'de NEA Caz Ustası unvanı da dahil olmak üzere, kendi alanında en yüksek ödüllere layık görülen Dave Holland, Ankara'ya geliyor. 50 yılı aşkın profesyonel kariyerini sürdüren basçı, besteci ve grup lideri Holland, triosu ile birlikte 16 Mart’ta cazseverlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

50 yılı aşkın profesyonel kariyerini sürdüren Dave Holland, sanatçı arkadaşlarıyla 16 Mart’ta CSO ADA ANKARA’da muhteşem bir caz akşamı yaşatmaya hazırlanıyor. Dave Holland’a, 45 adet albüme imza atmış, 1992-2010 yılları arasında The Tonight Show ile sahnede yer almış, Amerikalı bir caz ve füzyon gitaristi ve bestecisi Kevin Eubanks ile 2’si solo olmak üzere 30’u aşkın albümde yer almış, Amerikalı caz bateristi Eric Harland eşlik edecek.

