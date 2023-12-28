Grammy ödüllü şarkıcı Ariana Grande yeni albümünü 2024'te çıkaracak

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ariana Grande hayranlarına albüm müjdesi verdi.

Grammy ödüllü şarkıcı Ariana Grande yeni albümünü 2024'te çıkaracak

İlk albümü "Yours Truly" ile dünyasına hızlı bir giriş yapan ABD'li şarkıcı Ariana Grande yeni albümü için hazırlıklara başladı. "7 Rings", "Thank U, Next" ve "Bang Bang" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı sosyal medya hesabından yeni albümünün 2024 yılında piyasaya çıkacağını duyurdu.

"Gelecek yıl görüşürüz" diyerek müjdeli haberi veren ABD'li şarkıcı, son dönemde menajeri Scooter Braun ile yollarını ayırmıştı.

Grammy ödüllü şarkıcı Ariana Grande yeni albümünü 2024'te çıkaracak - 1

2020'den beri albüm çıkarmayan şarkıcının son albümü "Positions" Billboard listelerinde 1. sıraya yerleşmişti.

30 yaşındaki şarkıcı aynı zamanda R.E.M adında güzellik markasıyla da başarılı işlere imza atıyor.

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