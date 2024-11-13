Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce üniversitede ders olarak işlenecek

Öğrenciler, bu derste Beyonce'nin kariyerini derinlemesine bir şekilde inceleyecek ve sosyal ve politik konularda nasıl bir farkındalık yarattığını gözlemleyecek.

Ivy League okulunda sunulacak olan olan tek kredilik dersin adı ise " Beyonce Tarih Yazıyor" olacak. Yale Üniversitesi'nin Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks tarafından verilen ders, Beyonce'nin kültürel anlamdaki etkisini işleyecek.

Tam adı Beyoncé Knowles-Carter olan ödüllü şarkıcının müzik dünyasında bıraktığı izler, Yale Üniversites i'nde yeni bir dersin konusu olacak.

Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce , yalnızca aldığı ödüllerle ve kırdığı rekorlarla konuşulmayacak. Şarkıcının başarıları, prestijli bir üniversitede ders konusu olacak.

Öğrenciler, şarkıcının 2013 tarihli kendi adını taşıyan albümünden, tarih yazan "Cowboy Carter" albümüne kadar uzanan geniş müzik kataloğunu inceleme fırsatı elde edecek.

GRAMMY'DE TARİH YAZDI

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy için adaylar belli oldu. Beyonce'nin 11 adaylık ile tarihe geçtiği Grammy Ödülleri 2 Şubat 2025 Pazar günü sahiplerini bulacak.

Cowboy Carter albümüyle üst üste rekor kıran Beyonce, Grammy tarihine geçti. Bu yıl 11 adaylık elde eden şarkıcı, eşi Jay-Z'nin rekorunu kırarak Grammy'e en çok aday gösterilen isim (99 adaylık) oldu.

Beyonce, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan tek kadın sanatçı oldu. Beyonce, aynı zamanda 32 ödülle Grammy tarihinin en çok ödül kazanan sanatçısı. Ancak şarkıcı, dört kez aday gösterilmesine rağmen Yılın Albümü ödülünü hiç kazanamadı.