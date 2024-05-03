Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce'nin adı sözlüğe girdi

"Queen B" olarak da bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin adı sözlüğe girdi. “Texas Hold ‘Em” şarkısıyla müzik listelerini altüst eden şarkıcının adı, Le Petit Larousse adlı Fransız sözlükte yer alacak.

The Times'ın haberine göre, "Beyonce" kelimesinin karşılığı olarak "Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı" ifadesi yer alacak.



Bu yıl sözlüğe dahil edilecek 40 isim arasında Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchet, NBA yıldızı LeBron James ve Oscar ödüllü Oppenheimer filminin yönetmeni Christopher Nolan gibi isimler yer alıyor.