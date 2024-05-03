Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce'nin adı sözlüğe girdi

"Queen B" olarak da bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin adı sözlüğe girdi. “Texas Hold ‘Em” şarkısıyla müzik listelerini altüst eden şarkıcının adı, Le Petit Larousse adlı Fransız sözlükte yer alacak.
The Times'ın haberine göre, "Beyonce" kelimesinin karşılığı olarak "Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı" ifadesi yer alacak.
Bu yıl sözlüğe dahil edilecek 40 isim arasında Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchet, NBA yıldızı LeBron James ve Oscar ödüllü Oppenheimer filminin yönetmeni Christopher Nolan gibi isimler yer alıyor.
42 yaşındaki şarkıcının Destiny's Child grubuyla seslendirdiği aynı adlı şarkıda geçen "bootylicious" kelimesi de 2004 yılında Oxford Sözlüğü'ne girmişti.
Yeni albümü Cowboy Carter ile Billboard 200 listesine ilk sıradan giriş yapan Beyonce, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.
KIZI HOLLYWOOD'A ADIM ATTI
Sinema tarihinin kült animasyon filmlerinden Aslan Kral efsanesi, Mufasa: Aslan Kral filmiyle devam ediyor. Beyonce, filmde Nala'yı seslendirecek. Filmin kadrosuna Beyonce ile Jay-Z'nin büyük kızı Blue Ivy Carter da dahil oldu.
12 yaşındaki Blue Ivy, filmde Nala ile Simba'nın kızı Kiara'yı seslendirecek. Filmin yönetmeni Barry Jenkins, Blue Ivy hakkında "çok profesyonel" ifadelerini kullandı.
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