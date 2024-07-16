Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish çocuklara masal okuyacak

Son albümü "Hit Me Hard and Soft" ile müzik listelerinde zirveye yerleşen başarılı şarkıcı Billie Eilish, yazar Oliver Jeffers'ın "This Moose Belongs To Me" adlı hikayesini okuyacak.

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish çocuklara masal okuyacak

Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı , BBC'de çocuklara masal okuyacak. Ünlü şarkıcı CBeebies Bedtime Story adlı programda, çocuklara "This Moose Belongs To Me" adlı kitabı okuyacak.

Kitapta, Marcel isimli büyük bir geyiğe sahip olduğunu söyleyen Wilfred adlı küçük bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Oyuncu Tom Hiddleston, Tom Hardy ve şarkıcı Dolly Parton da daha önce programda kitap okumuştu.

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish çocuklara masal okuyacak - 1

2 OSCAR KAZANAN EN GENÇ İSİM

Barbie filmi için "What Was I Made For?" şarkısını seslendiren ve besteleyen ve ağabeyi Finneas O'Connell geceden Oscar gecesinden ödülle ayrıldı. İkili, En İyi Orijinal Şarkı dalında ödül kazandı.

Eilish ödül konuşmasında "Çok şanslı hissediyorum ve onur duyuyorum" dedi. Şarkı aynı zamanda Grammy Ödülleri'nden de eli boş ayrılmamıştı. Eilish ile ağabeyi Finneas O'Connell, James Bond filmi için besteledikleri "No Time to Die" şarkısıyla Oscar kazanmıştı.

22 yaşındaki Eilish bu ödülle birlikte iki Oscar kazanan en genç isim oldu. Variety'nin haberine göre, 26 yaşındaki O'Connell da iki Oscar kazanan en genç ikinci isim olabilir.

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