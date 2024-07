Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish çocuklara masal okuyacak

Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, BBC'de çocuklara masal okuyacak. Ünlü şarkıcı CBeebies Bedtime Story adlı programda, çocuklara "This Moose Belongs To Me" adlı kitabı okuyacak.

Kitapta, Marcel isimli büyük bir geyiğe sahip olduğunu söyleyen Wilfred adlı küçük bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Oyuncu Tom Hiddleston, Tom Hardy ve şarkıcı Dolly Parton da daha önce programda kitap okumuştu.