Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran kekemeliği Eminem dinleyerek yendi

Şarkıcı "Albümü devamlı dinleyip rap yapıyordum, bu sayede kekemeliğim iyileşti" ifadelerini kullandı.



ALBÜMÜ İLK SIRAYA YERLEŞTİ



Öte yandan, çalıntı şarkı davası nedeniyle zor günler yaşayan şarkıcının "Subtract” ismini taşıyan yeni albümü, listelerde art arda altıncı bir numaralı albümü oldu.



Albümün, şarkısının eşi Cherry’nin hamileyken bir tümör teşhisi konduğu, yakın arkadaşı Jamal’ın hayatını kaybettiği ve hit şarkısı “Shape Of You” için mahkemede telif hakkı savaşı verdiği bir dönemde yazıldığı biliniyor.

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YILIN EN HIZLI SATAN ALBÜMÜ﻿



Sheeran'in yeni albümü 2023’ün şimdiye kadarki en hızlı satan albümü oldu. Dörtte üçü fiziksel olarak satılan albüm, aynı zamanda haftanın en çok satan plağı da oldu.



The Guardian, "Subtract" için şarkıcının "en iyi albümü" ifadesini kullandı.