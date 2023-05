Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran kekemeliği Eminem dinleyerek yendi

2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı Ed Sheeran mahkemeye çıkmış ve davada suçsuz bulunmuştu.



Şarkının tamamen kendisine ait olduğunu kanıtlayan Grammy ödüllü şarkıcı, şu sıralar yeni albümü "Subtract" ile gündemde.



Yeni albümünün tanıtımı için The Howard Stern Show'a konuk olan 32 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, çocukken kekeme olduğunu söyledi. Ünlü ABD'li rapçi Eminem'in "The Marshall Matters LP" albümünü sık sık dinlediğini belirten Sheeran, kekemeliğini bu sayede yendiğini söyledi. Şarkıcı "Albümü devamlı dinleyip rap yapıyordum, bu sayede kekemeliğim iyileşti" ifadelerini kullandı.

ALBÜMÜ İLK SIRAYA YERLEŞTİ



Öte yandan, çalıntı şarkı davası nedeniyle zor günler yaşayan şarkıcının "Subtract” ismini taşıyan yeni albümü, listelerde art arda altıncı bir numaralı albümü oldu.



Albümün, şarkısının eşi Cherry’nin hamileyken bir tümör teşhisi konduğu, yakın arkadaşı Jamal’ın hayatını kaybettiği ve hit şarkısı “Shape Of You” için mahkemede telif hakkı savaşı verdiği bir dönemde yazıldığı biliniyor.



YILIN EN HIZLI SATAN ALBÜMÜ



Sheeran'in yeni albümü 2023’ün şimdiye kadarki en hızlı satan albümü oldu. Dörtte üçü fiziksel olarak satılan albüm, aynı zamanda haftanın en çok satan plağı da oldu.



The Guardian, "Subtract" için şarkıcının "en iyi albümü" ifadesini kullandı.