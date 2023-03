Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi: Subtract

"Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan ve dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi. İngiliz şarkıcı, "Subtract" adındaki yeni albümünde 14 şarkı olduğunu ve 5 Mayıs'ta piyasaya çıkacağını duyurdu.



Subtract. 05.05.2023. Pre-order now: https://t.co/W2vnTwszLX



Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan albümünü, geçtiğimiz yıl özel hayatında yaşadığı olaylardan etkilenerek tamamen değiştirdiğini açıklayan Sheeran "Bir hafta içinde, 10 yıllık bir çalışmamı en karanlık düşüncelerimle değiştirdim" dedi.



Geçen yıl eşine tümör teşhisi konduğunu, yakın arkadaşı Jamal Edwards’ın aniden hayatını kaybettiğini ve bu nedenle depresyona girdiğini belirten şarkıcı, aynı zamanda hit parçası "Shape of You"nun çalıntı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.