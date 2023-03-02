Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran'dan yeni albüm müjdesi: Subtract



Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan albümünü, geçtiğimiz yıl özel hayatında yaşadığı olaylardan etkilenerek tamamen değiştirdiğini açıklayan Sheeran "Bir hafta içinde, 10 yıllık bir çalışmamı en karanlık düşüncelerimle değiştirdim" dedi.



Geçen yıl eşine tümör teşhisi konduğunu, yakın arkadaşı Jamal Edwards’ın aniden hayatını kaybettiğini ve bu nedenle depresyona girdiğini belirten şarkıcı, aynı zamanda hit parçası "Shape of You"nun çalıntı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.