Grammy ödüllü şarkıcı Roberta Flack hayatını kaybetti

ROBERTA FLACK KİMDİR?

Piyanist bir ailenin çocuğu olan Roberta Flack, klasik müzik eğitimi aldı. 15 yaşında Howard Üniversitesi’ne tam burslu olarak kabul edilen ünlü isim, rofesyonel kariyerine Washington D.C.‘deki gece kulüplerinde ve otellerde performans sergileyerek başladı.

Flack’in kariyerinde dönüm noktası, Clint Eastwood’un 1971 yapımı Play Misty for Me filminde "The First Time Ever I Saw Your Face" yorumunun unutulmaz bir sahnede kullanılmasıyla oldu.

Bu şarkıyla Grammy kazanan Flack, 1973’teki "Killing Me Softly with His Song" şarkısıyla En İyi Plak dalında art arda Grammy kazanan ilk sanatçı oldu.

1970'lerde "Feel Like Makin' Love" gibi hitlere imza atan Flack, Donny Hathaway ile yaptığı "Where Is the Love" ve "The Closer I Get to You" düetleriyle de adından söz ettirdi.