Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd bir ilke imza attı

Son olarak "Idol" dizisiyle gündeme gelen Kanadalı şarkıcı The Weeknd, dijital müzik platformu Spotify'da yeni bir rekora imza attı. The Weeknd'in ikonik şarkısı "Blinding Lights", platformda 4 milyar dinlenmeyi geçen ilk şarkı oldu.

Şarkı, Ed Sheeran'ın "Shape of You" parçasını tahtından indirmiş oldu. "Shape of You", Spotify'da en çok dinlenen şarkıydı.

