Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd bir ilke imza attı

"Starboy", 'Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, yeni bir Spotify rekor kırdı.

Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd bir ilke imza attı

Son olarak "Idol" dizisiyle gündeme gelen Kanadalı şarkıcı , dijital platformu 'da yeni bir rekora imza attı. The Weeknd'in ikonik şarkısı "Blinding Lights", platformda 4 milyar dinlenmeyi geçen ilk şarkı oldu.

Şarkı, Ed Sheeran'ın "Shape of You" parçasını tahtından indirmiş oldu. "Shape of You", Spotify'da en çok dinlenen şarkıydı.

Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd bir ilke imza attı - 1

GAZZE YARDIMI

Geçtiğimiz ay, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), "The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye'nin, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Tesfaye'nin Gazze'ye yönelik 2,5 milyon dolarlık yardımının yaklaşık 4 milyon gıda paketine tekabül ettiği, bu yardımın 173 bin Filistinliye iki haftalık gıda tedariki sağlayacağı kaydedildi.

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