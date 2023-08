Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd: Tek bir şartla düet yaparım

Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı, Varşova'da "After Hours Till Dawn" adlı turnesi kapsamında konser verdi. Şarkıcı, "Another One of Me" adlı şarkısını tanıttıktan sonra "Bu benim kariyerim boyunca yapacak olduğum tek düet şarkı olacak " dedi.

The Weeknd, "Another One of Me" adlı şarkıda kiminle düet yaptığını söylemese de hayranlar bu ismin Diddy olduğunu düşünüyor.